Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроки НБА выдвинули требование к владельцам клубов

Игроки НБА выдвинули требование к владельцам клубов
Баскетбол / НБА 0

Игроки клубов НБА провели в «пузыре» в Орландо собрание после переноса трёх матчей плей-офф. Матчи были перенесены в знак протеста против очередного проявления полицейского насилия по отношению к темнокожему в США.

Инсайдер Sports Illustrated Крис Мэнникс утверждает, что пока ясности в этом вопросе нет. Неизвестно, будет ли продолжаться сезон. В то же время игроки решили требовать более решительных действий от владельцев клубов. Они хотят увидеть что-то значимое со стороны владельцев.

Если же владельцы не отреагируют на происходящее, то баскетболисты откажутся от продолжения сезона.
23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин.

Назван игрок НБА, который первым заговорил о бойкоте
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020