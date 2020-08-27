Игроки НБА выдвинули требование к владельцам клубов

Игроки клубов НБА провели в «пузыре» в Орландо собрание после переноса трёх матчей плей-офф. Матчи были перенесены в знак протеста против очередного проявления полицейского насилия по отношению к темнокожему в США.

Инсайдер Sports Illustrated Крис Мэнникс утверждает, что пока ясности в этом вопросе нет. Неизвестно, будет ли продолжаться сезон. В то же время игроки решили требовать более решительных действий от владельцев клубов. Они хотят увидеть что-то значимое со стороны владельцев.

Если же владельцы не отреагируют на происходящее, то баскетболисты откажутся от продолжения сезона.

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин.