Док Риверс отреагировал на обвинения Морриса в намерении умышленно травмировать Дончича
Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс считает, что форвард его команды Маркус Моррис не хотел умышленно травмировать голеностоп защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в пятом матче серии плей-офф НБА.
Моррис наступил на травмированную ногу Луки Дончича, что многими было воспринято как умышленная попытка травмировать 21-летнего словенского баскетболиста.
«Вся эта ситуация с Маркусом Моррисом – это просто фарс. Я даже не могу понять, почему мы вообще об этом говорим. Разве что кто-то, кем бы он ни был, пытается представить эту историю подобным образом. Я не слышал обо всём этом до утра среды. Когда узнал, был в шоке. Это полная чушь, кто бы ни пытался раскрутить эту историю», – приводит слова Риверса ESPN.
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