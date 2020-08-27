Дилэйни — о бойкоте в НБА: как Леброн скажет, так лига и сделает

Защитник «Милана» Малкольм Дилэйни считает, что мнение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса будет решающим в разрешении ситуации с бойкотом игроков в НБА.

«Как Леброн скажет, так лига и сделает. Голоса клубов не имеют значения. Решающее значение имеют несколько голосов в лиге. Это реальность. Интересно посмотреть, чем это закончится», — написал Дилэйни на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Первыми игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года. Кроме того, отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».