Названа суперзвезда НБА, которую «Лейкерс» хотели подписать в пару к Леброну до Дэвиса

Журналист американского издания The Athletic Сэм Амик утверждает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» интересовался разыгрывающим защитником «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом до того, как калифорнийцы подписали контракт с Энтони Дэвисом.

«Источник, знакомый с ситуацией Лилларда, утверждает, что «Лейкерс» хотели подписать Лилларда в пару к Леброну Джеймсу до того, как была заключена сделка с Дэвисом в июне 2019 года», — пишет журналист.

В то же время, по данным источника, сам Лиллард не хотел переходить в «Лейкерс». Так, разыгрывающий защитник не хотел присоединяться к команде с другой суперзвездой.

Пути «Лейкерс» и «Портленда» пересеклись в плей-офф НБА. Калифорнийцы после четырёх матчей ведут в серии 3-1.