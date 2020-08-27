Гомельский: Леброн и Кавай практически процитировали Виктора Цоя

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о бойкоте игроков НБА.
«К бойкотам игроков НБА отношусь с пониманием. Это может привести к тому, что долгожданный рестарт чемпионата прервётся. НБА понесёт убытки, но становится непонятна судьба будущего сезона.
Леброн Джеймс и Кавай Леонард практически процитировали Виктора Цоя: «Мы требуем перемен». Перед грядущими выборами президента США вряд ли какие-то перемены произойдут. Но требования, выраженные игроками НБА как лидерами афроамериканского меньшинства населения страны, могут оказать влияние на внутреннюю политику будущего президента. Если же говорить о баскетболе, несмотря на их политическую активность, у большинства есть агенты, которые будут советовать провести следующий сезон. Думаю, он состоится. А вот этот сезон вполне может быть недоигран», — передаёт слова Гомельского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 27 августа 2020
-
13:11
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:44
-
11:36
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:41
-
07:24
-
07:21
-
07:18
-
07:10
-
04:39
-
02:47
-
00:48
-
00:12
-
00:04
- 26 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46