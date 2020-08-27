Гомельский: Леброн и Кавай практически процитировали Виктора Цоя

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о бойкоте игроков НБА.

«К бойкотам игроков НБА отношусь с пониманием. Это может привести к тому, что долгожданный рестарт чемпионата прервётся. НБА понесёт убытки, но становится непонятна судьба будущего сезона.



Леброн Джеймс и Кавай Леонард практически процитировали Виктора Цоя: «Мы требуем перемен». Перед грядущими выборами президента США вряд ли какие-то перемены произойдут. Но требования, выраженные игроками НБА как лидерами афроамериканского меньшинства населения страны, могут оказать влияние на внутреннюю политику будущего президента. Если же говорить о баскетболе, несмотря на их политическую активность, у большинства есть агенты, которые будут советовать провести следующий сезон. Думаю, он состоится. А вот этот сезон вполне может быть недоигран», — передаёт слова Гомельского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.