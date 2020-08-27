«Лейкерс» сделали заявление из-за бойкота в НБА

Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» выступила с официальным заявлением в связи с бойкотом матчей плей-офф НБА в знак протеста против полицейской жестокости по отношению к афроамериканцам.

«Мы поддерживаем игроков нашей команды и всей лиги в требовании справедливости и прекращения расового насилия. 80% игроков НБА являются чернокожими. Нельзя любить их за радость, которые они нам приносят, но молчать, когда есть возможность усилить их голоса в требовании справедливости и равенства, которые были обещаны США всем нам, но не даны чёрным людям.

Только в 2020 году мы были свидетелями убийств безоружных темнокожих мужчин и женщин полицией и линчевателями. Пришло время сказать «довольно», — говорится в заявлении клуба.