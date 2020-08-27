Энтони Дэвис: мы хотим справедливости для Джейкоба Блэйка

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о бойкоте матчей плей-офф НБА. Ранее игроки «Милуоки Бакс» отказались выйти на паркет на матч с «Орландо Мэджик» в знак протеста против полицейского насилия по отношению к темнокожим.

История началась с того, что в Висконсине полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блэйку, который садился в автомобиль. Он до этого пытался разнять конфликтующих женщин.

«Мы хотим справедливости для Джейкоба Блэйка. Хорошо, что он выжил, но всё это ненормально. Мы продолжаем высказывать свою позицию, ищем справедливость для всех, кто стал жертвой. Будем привлекать внимание к каждой ситуации и социальной несправедливости, ведь пока всё это не прекращается», — цитирует Дэвиса Clutch Points.