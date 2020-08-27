Леброн поправил канал НБА, который написал о переносе матчей

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поправил телеканал NBA TV, который сообщил, что матчи плей-офф были отложены. Джеймс исправил сообщение канала на более точную формулировку.

«Бойкотированы, а не отложены», — написал Джеймс в «Инстаграме», выложив скриншот эфира.

Ранее игроки «Милуоки Бакс» отказались выйти на паркет на матч с «Орландо Мэджик» в знак протеста против полицейского насилия по отношению к темнокожим. Вскоре к ним присоединились и другие команды лиги.

История началась с того, что в Висконсине полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блэйку, который садился в автомобиль. Он до этого пытался разнять конфликтующих женщин.

Бойкотируют матчи уже и в бейсбольной лиги MLB и футбольной МЛС.