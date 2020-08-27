Новак Джокович рассказал, что думает о Луке Дончиче

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своём соотечественнике, лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Невероятно, как в 21 год он сумел достичь таких успехов. Думаю, что он превзошёл все ожидания. У него много времени впереди, и пока он всё делает фантастически. Он хорошо знает себя и свои возможности, он верит в себя, он настоящий лидер, несмотря на свою молодость. Его опыт в „Реале“ помог ему стать лидером в команде НБА.
Единственное, что я мог бы ему сказать — напомнить ему, что впереди у него долгая карьера. Иногда мы хотим, чтобы все произошло с нами немедленно, но на некоторые вещи нужно время. Поэтому желаю ему терпения, потому что у него есть все необходимое — навыки, физическая подготовка и менталитет чемпиона. Ему нужно найти баланс, чтобы выступать долго и порадовать всех нас своими успехами», — приводит слова Джоковича Eurohoops.
- 27 августа 2020
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