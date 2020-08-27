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Плей-офф НБА продолжится, матчи четверга перенесены

Плей-офф НБА продолжится, матчи четверга перенесены
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты НБА решили продолжить выступление в плей-офф. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

При этом матчи, которые запланированы на 27 августа, будут отложены. Дата возобновления плей-офф пока неизвестна.

Напомним, ранее «Милуоки Бакс» бойкотировал пятый матч серии плей-офф с «Орландо Мэджик», который должен был начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США). К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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