Леброн изменил позицию по бойкоту сезона НБА, на второй встрече он не сказал ни слова

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс изменил позицию в отношении бойкота оставшейся части сезона НБА, сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс на своей странице в «Твиттере».
Джеймс на первой встрече баскетболистов лиги выразил твердое убеждение в том, что сезон-2019/2020 нельзя продолжать. После этого Леброн заявлял, что завершение сезона должно быть в интересах самих игроков, а на второй встрече вообще не сказал ни слова. Игроки единогласно проголосовали за продолжение сезона, сообщил в «Твиттере» обозреватель Джефф Гудман.
НБА намерена возобновить плей-офф 28 августа. Матчи четверга были отложены, а игры среды не состоялись.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
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