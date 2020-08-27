Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн изменил позицию по бойкоту сезона НБА, на второй встрече он не сказал ни слова

Леброн изменил позицию по бойкоту сезона НБА, на второй встрече он не сказал ни слова
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс изменил позицию в отношении бойкота оставшейся части сезона НБА, сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс на своей странице в «Твиттере».

Джеймс на первой встрече баскетболистов лиги выразил твердое убеждение в том, что сезон-2019/2020 нельзя продолжать. После этого Леброн заявлял, что завершение сезона должно быть в интересах самих игроков, а на второй встрече вообще не сказал ни слова. Игроки единогласно проголосовали за продолжение сезона, сообщил в «Твиттере» обозреватель Джефф Гудман.

НБА намерена возобновить плей-офф 28 августа. Матчи четверга были отложены, а игры среды не состоялись.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020