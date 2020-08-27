В администрации Трампа отреагировали на бойкот в НБА

Марк Шорт, глава аппарата вице-президента США Майка Пенса в Администрации президента Дональда Трампа, не воспринимает всерьёз устроенный игроками НБА бойкот.

«Если они хотят протестовать, не думаю, что нас это должно волновать. Не уверен, что администрация так или иначе будет оценивать всё это. На мой взгляд, это абсурдно и глупо», — приводит слова Шорта ESPN.

Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Договориться о продожении розыгрыша плей-офф удалось в течение суток.