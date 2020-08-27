НБА опубликовала заявление о возобновлении плей-офф
Пресс-служба НБА опубликовала заявление, в котором говорится о скором возобновлении матчей плей-офф. В лиге не планируют проводить матчи ближайшей ночью по московскому времени, но отмечают, что матчи будут возобновлены 28 или 29 августа.
В пресс-релизе сказано, что лига при участии руководителей команд и игроков будет обсуждать дальнейшие шаги.
Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Очередная волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
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