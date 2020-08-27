Майкл Джордан отреагировал на бойкот в НБА

Легенда НБА и владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан поддержал бойкот игроков НБА, выступивших против расовой и социальной несправедливости в США.
«Джордан сказал: „Прямо сейчас лучше слушать, чем говорить“. Источники в команде сообщили, что Джордан выразил восхищение действующими игроками НБА за столь твердую позицию по расовым вопросам», — написал обозреватель ESPN Джеки Макмаллэн.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Игроки НБА в среду, 26 августа, отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране, но позже соласились доиграть сезон.
- 27 августа 2020
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