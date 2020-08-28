Экс-капитан ЦСКА Хайнс провёл первую официальную игру за «Милан»
27 августа в Италии состоялся первый официальный матч нового сезона. В Суперкубке страны встретились «Милан» и «Канту».
В межсезонье миланцы существенно обновили состав, потому встреча с их участием привлекала особенное внимание. Подопечные Мессины одержали победу с разгромным счётом — 101:71.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 17 очков и собравший 5 подборов. Бывший капитан ЦСКА Кайл Хайнс, проведший первый официальный поединок в составе миланской команды, набрал 14 очков и также собрал 5 подборов. Ещё один известный новобранец команды Джиджи Датоме, покинувший в межсезонье «Фенербахче», записал в актив 14 очков. Ещё один экс-игрок ЦСКА Серхио Родригес набрал 6 очков и совершил 10 передач.
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