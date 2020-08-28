Джордан — единственный владелец клуба, уважаемый игроками. Это помогло остановить бойкот

Владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан стал ключевым посредником между владельцами и игроками при урегулировании ситуации с бойкотом, сообщает ESPN.
Джордан является единственным темнокожим владельцем франшизы в НБА. Опыт игровой карьеры позволяет шестикратному чемпиону в составе «Чикаго Буллз» пользоваться уважением баскетболистов современной НБА, в отличие от владельцев остальных команд. Джордан поговорил с президентом профсоюза НБА Крисом Полом перед встречей, чтобы лучше понять требования баскетболистов. После этого Майкл донёс требования игроков остальным владельцам.
«Майкл — идеальный человек для роли посредника. Он был известным игроком, выигрывал титулы. Джордан также является владельцем команды малого рынка. Он пользуется большим доверием как среди игроков, так и среди владельцев», — пишет журналист ESPN Джеки Макмаллэн.
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