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Умер легендарный член Зала славы баскетбола

Умер легендарный член Зала славы баскетбола
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы Люте Олсон умер в возрасте 85 лет, сообщил баскетбольный аналитик и репортер Джефф Гудман на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Джеффа Гудмана.

В последнее время Олсон испытывал проблемы со здоровьем и находился в госпитале. В 2019 году легендарный тренер перенёс инсульт.

Олсон — один из самых известных тренеров в студенческом баскетболе, он был включён в Зал баскетбольной славы в 2002 году, а также в Национальный зал славы NCAA в 2006 году. Олсон 25 лет руководил командой «Аризона Уайдкэтс». В 1997 году он помог «Аризоне» впервые в истории стать чемпионом NCAA.

Под руководством Олсона в разное время играли такие известные баскетболисты, как Стив Керр, Гилберт Аренас, Майк Бибби, Джейсон Терри, Дэймон Стадемайр, Ричард Джефферсон, Люк Уолтон и Андре Игуодала.

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