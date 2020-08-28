Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл начал встречаться с популярной инстаграм-моделью Жасмин Рэй, сообщает New York Post.

У Жасмин Рэй 660 тыс. подписчиков в «Инстаграме». Девушка сотрудничает с ​​агентством Scout Model Agency и участвует в проектах MTV. Отметим, что у Лонзо Болла есть дочь Зои от отношений с моделью Дениз Гарсия, с которой он недавно расстался.

Фото доступно в «Инстаграме» Жасмин Рэй.

Болл принимал участие в рестарте сезона-2019/2020 в «Диснейуорлде» в Орландо. «Нью-Орлеан» не смог выйти в плей-офф, после чего уволил главного тренера Элвина Джентри. 22-летний разыгрывающий провёл в НБА три сезона. Первые два года Лонзо выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», которые обменяли его в «Пеликанс» на Энтони Дэвиса в межсезонье-2019.