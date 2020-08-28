Названа зарплата, которую Тайрон Лю хочет получать в новом клубе
Ассистент «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю вернётся на пост главного тренера одного из клубов НБА в межсезонье-2020, утверждает Clutch Points. Специалист рассчитывает подписать соглашение на зарплату в размере $ 7 млн.
«Помощник тренера «Лос-Анджелес Клипперс» хочет 7 миллионов долларов за руководство командой НБА. Его цена не будет проблемой, поскольку он один из лучших кандидатов.
Несколько источников заявили, что Лю и «Филадельфия» имеют взаимный интерес к сотрудничеству. «Сиксерс» знают, что он принесёт клубу, который нуждается в реформировании.
Кроме того, на услуги Лю будет активно претендовать «Нью-Орлеан Пеликанс». Сам же специалист ожидает предложения от «Бруклин Нетс», — пишет журналист издания.
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