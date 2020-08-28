«Я плачу тебе зарплату». Беверли резко обратился к главе профсоюза НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли во время встречи игроков резко прервал речь исполнительного директора профсоюза Мишель Робертс, когда та говорила о возможных финансовых потерях в случае бойкота плей-офф.

Робертс начала приводить цифры. Баскетболист же заявил, что не согласен с её логикой. Когда исполнительный директор профсоюза поинтересовалась, может ли она продолжить выступление, Патрик бросил ей в ответ гневную фразу.

«Нет, я плачу тебе зарплату», – сказал Беверли.

Поведение защитника «Клипперс» вызвало бурное негодование президента профсоюза Криса Пола, ветерана Юдониса Хаслема и других игроков. Они вмешались в ситуацию и объяснили Беверли, что неуважительное отношение недопустимо.