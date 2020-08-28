«Я плачу тебе зарплату». Беверли резко обратился к главе профсоюза НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли во время встречи игроков резко прервал речь исполнительного директора профсоюза Мишель Робертс, когда та говорила о возможных финансовых потерях в случае бойкота плей-офф.
Робертс начала приводить цифры. Баскетболист же заявил, что не согласен с её логикой. Когда исполнительный директор профсоюза поинтересовалась, может ли она продолжить выступление, Патрик бросил ей в ответ гневную фразу.
«Нет, я плачу тебе зарплату», – сказал Беверли.
Поведение защитника «Клипперс» вызвало бурное негодование президента профсоюза Криса Пола, ветерана Юдониса Хаслема и других игроков. Они вмешались в ситуацию и объяснили Беверли, что неуважительное отношение недопустимо.
- 28 августа 2020
-
11:55
-
11:45
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:06
-
09:59
-
08:44
-
08:28
-
08:23
-
08:21
-
08:16
-
07:29
-
00:21
- 27 августа 2020
-
23:56
-
23:37
-
23:22
-
22:17
-
22:16
-
21:34
-
21:22
-
21:22
-
20:33
-
19:55
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:01
-
16:41
-
16:01
-
14:47
-
14:23
-
13:48
-
13:11
-
12:15
Партнерский контент