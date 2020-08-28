Дюрант: в девятом классе увидел Леброна. Люди говорили, что это новый Джордан
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что в девятом классе поставил себе цель быть не хуже Леброна Джеймса, так как того начали называть новым Майклом Джорданом.
«Когда я однажды открыл ESPN в девятом классе, я увидел перед собой Леброна Джеймса. Люди говорили, что это новый Майкл Джордан. В то время я был игроком c ростом 1,88 метра и без серьёзных соревнований за плечами.
Увидев Леброна, подумал: «Если это лучший игрок, я должен быть как минимум не хуже него, должен сразиться с ним в какой-то момент своей карьеры». Эта мысль всегда была у меня в голове, на тренировках и в матчах. Просто потому, что Леброна назвали новым Джорданом. Эта мысль позволила мне стать более лучшим игроком», — цитирует Дюранта Eurohoops.
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