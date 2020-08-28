Российские судьи будут обслуживать матчи Евролиги

Российские судьи Станислав Валеев (Самара) и Артем Лаврухин (Московская область) будут работать на матчах Евродиги в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт РФБ.
20-23 августа состоялся ежегодный семинар, в котором участвовали 70 судей и 16 инструкторов, приглашенных работать в предстоящем сезоне на матчах Евролиги и Еврокубка. От России в семинаре принимали участие Валеев и Лаврухин.
29-й семинар для судей Евролиги впервые прошел в онлайн формате — в виде вебинара. Четыре дня работы включали в себя ряд аспектов, которые были направлены на улучшение понимания трактовок тех или иных эпизодов судьями и инструкторами. Директор по судейству Евролиги Ричард Стоукс уделил особое внимание таким темам, как «Защита бросающего игрока», «Игра без мяча», «Механика» и «Управление игрой». Спортивный психолог Мар Ровир своё сообщение посвятила вопросам общения судей и инструкторов до и после игры, а также уделила большое внимание поведению в стрессовых ситуациях. Специалисты в области физической подготовки и питания дали свои рекомендации судьям как лучше готовиться к играм и не терять форму в течение всего сезона. Большой интерес также вызвала лекция главного тренера «Маккаби», Яниса Сферопулоса, который рассказал о проблемных моментах в работе судей.
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