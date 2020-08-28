Легенда НФЛ: в НБА бойкотируют, потому что в тянущегося за ножом преступника стреляли копы

Легенда НФЛ Брайан Урлахер жёстко высказался в адрес игроков НБА за бойкот матчей плей-офф после инцидента с темнокожим гражданином США Джейкобом Блэйком.
«Бретт Фавр играл в день, когда умер его отец. Он сделал четыре тачдауна за первую половину и навеки прославился благодаря игре в таких тяжёлых обстоятельствах. Баскетболисты НБА бойкотируют плей-офф, потому что копы стреляли в парня, тянущегося за ножом и разыскиваемого по ордеру за сексуальное преступление», – приводит слова Урлахера Fadeaway World.
Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блэйку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
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