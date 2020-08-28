Кристапс Порзингис не сможет сыграть в шестом матче с «Клипперс»
«Даллас Маверикс» не рассчитывают на участие тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает в «Твиттере» журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд.
«Перенос „Маверикс“ — »Клипперс" на пятницу или, возможно, субботу дает Кристапсу Порзингису дополнительные день два на восстановление колена. Однако, судя по словам и тону главного тренера «Далласа» Рика Карлайла, не уверен, что этот фактор будет иметь значение", — отметил Таунсенд.
Порзингис пропустил два последних матча серии из-за травмы правого колена. Порзингис за сезон набирает в среднем 20,4 очка и 9,5 подбора. «Даллас» уступает «Клипперс» после пяти матчей серии — 2-3.
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