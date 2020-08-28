Некоторые владельцы клубов НБА против нанесения надписи Black Lives Matter на паркет

Ряд владельцев клубов НБА выступили против нанесения антирасистской надписи Black Lives Matter на паркет во время рестарта сезона в Орландо. Об этом заявил инсайдер Эдриан Войнаровски на своём подкасте.
«Не каждый владелец в НБА был в восторге от появления на паркете надписи Black Lives Matter. Я знаю, что все не были этому рады. Некоторые поддерживают эту акцию. Некоторые в меньшей степени делают это. Никто из владельцев публично это не критикует. Но я знаю, что комиссар НБА Адам Сильвер сказал им: «Привет, ребята, вот что мы собираемся сделать, чтобы поддержать наших игроков. В нашей лиге преобладают афроамериканские игроки. Это важно. Это партнерство. Мы должны работать вместе, чтобы пройти этот и следующий сезон», — приводит слова Войнаровски Real GM.
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