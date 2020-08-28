Снуп Дог выбрал лучшего игрока в истории между Леброном и Джорданом
Рэпер Снуп Дог считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является величайшим игроком в истории баскетбола. Рэпер ставит Джеймса выше шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Без понятия, как завершится карьера Леброна Джеймса, но тот факт, что он является лидером по выдерживаемой нагрузке, ставит его выше Майкла Джордана в споре за звание величайшего баскетболиста в истории. Леброн — величайший и вне паркета! Уважаю Короля! Он послал тех, кто сказал ему заткнуться и просто вести мяч», — написал Снуп Дог на своей странице в «Инстаграме».
Леброн Джеймс и Майкл Джордан чаще всего упоминаются в дебатах за звание величайшего игрока в истории НБА. Большинство отдаёт предпочтение Джордану.
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