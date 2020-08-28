Коммисар НБА Сильвер выступил с заявлением из-за бойкота в НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер обратился к сотрудникам лиги, которые сегодня намерены присоединиться к забастовке в знак протеста против жестокости полиции и расовой несправедливости.
«Искренне поддерживаю игроков НБА и женской НБА и их стремление пролить свет на важные вопросы социальной справедливости. Хоть я и не могу оказаться на месте чернокожих мужчин и женщин, но я вижу страдания и страх, вызванный расовой жестокостью, и как это продолжает болезненное наследие расового неравенства, которое сохраняется в нашей стране.
Вчера у нас состоялся откровенный разговор с игроками, тренерами и руководителями клубов касаемо следующих шагов по поддержке социальной справедливости и расового равенства. Обсуждение строилось вокруг того, как мы можем наилучшим образом объединиться для решения широкого круга вопросов, включая повышение доступа к голосованию, и поддержку реформы уголовного правосудия. Доработаем детали и сможем им поделиться путем заявления, которое будет опубликовано сегодня», – приводит обращение Сильвера инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
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