Кьюбан: если бы пришлось выбирать между женой и удержанием Дончича, готовился бы к разводу

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пошутил насчёт того, на что он готов ради сохранения в составе словенского защитника Луки Дончича.



«Если бы мне пришлось выбирать между женой и возможностью удержать в составе «Маверикс» Луки Дончича, то вы бы застали в офисе моего адвоката, готовящегося к бракоразводному процессу», — приводит слова Марка Кьюбана Fadeaway World.



21-летний Дончич выступает за «Даллас Маверикс» с 2018 года. В сезоне-2018/2019 словенец стал лучшим новичком НБА, в сезоне-2019/2020 впервые принял участие в Матче звёзд НБА. В 2018-м Дончич выиграл в составе мадридского «Реала» Евролигу, став MVP сезона и «Финала четырёх».



В нынешнем сезоне Дончич в среднем набирает 28,8 очка, совершает 9,4 подбора и отдаёт 8,8 передачи за матч.