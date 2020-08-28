Кьюбан: если бы пришлось выбирать между женой и удержанием Дончича, готовился бы к разводу

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пошутил насчёт того, на что он готов ради сохранения в составе словенского защитника Луки Дончича.
«Если бы мне пришлось выбирать между женой и возможностью удержать в составе «Маверикс» Луки Дончича, то вы бы застали в офисе моего адвоката, готовящегося к бракоразводному процессу», — приводит слова Марка Кьюбана Fadeaway World.
21-летний Дончич выступает за «Даллас Маверикс» с 2018 года. В сезоне-2018/2019 словенец стал лучшим новичком НБА, в сезоне-2019/2020 впервые принял участие в Матче звёзд НБА. В 2018-м Дончич выиграл в составе мадридского «Реала» Евролигу, став MVP сезона и «Финала четырёх».
В нынешнем сезоне Дончич в среднем набирает 28,8 очка, совершает 9,4 подбора и отдаёт 8,8 передачи за матч.
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