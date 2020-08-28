73-летняя владелица «Нью-Орлеана» заразилась коронавирусом

Владелец «Нью-Орлеан Пеликанс» Гэйл Бенсон заразилась коронавирусом. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По информации источника, 73-летняя Бенсон находится на карантине и продолжает работу из дома.



«Пеликанс» заняли 13-е место по итогам регулярного чемпионата, завершив выступления в сезоне в «пузыре» в Орландо.



Рнее НБА объявила дату возобновления плей-офф — розыгрыш возобновится в субботу, 29 августа.



Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

