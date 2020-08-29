Беверли прокомментировал резкий выпад в адрес главы профсоюза НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли объяснил своё резкий выпад в адрес исполнительного директора профсоюза Мишель Робертс.
«Не всегда ты согласен с членами семьи, и это нормальное явление. Вы просто общаетесь и улаживаете разногласия. Каким бы ни был диалог, что бы вы ни думали, мы только улучшили ситуацию», — приводит слова Беверли Bleacher Report.
Напомним, ранее Беверли во время встречи игроков резко прервал речь исполнительного директора профсоюза Мишель Робертс, когда та говорила о возможных финансовых потерях в случае бойкота плей-офф.
Робертс начала приводить цифры. Баскетболист же заявил, что не согласен с её логикой. Когда исполнительный директор профсоюза поинтересовалась, может ли она продолжить выступление, Патрик бросил ей в ответ гневную фразу.
«Нет, я плачу тебе зарплату», – сказал Беверли.
- 29 августа 2020
-
00:35
- 28 августа 2020
-
23:36
-
23:18
-
22:02
-
20:37
-
20:22
-
19:47
-
19:32
-
19:24
-
19:16
-
19:11
-
19:05
-
18:04
-
16:47
-
15:19
-
13:18
-
13:06
-
11:55
-
11:45
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:06
-
09:59
-
08:44
-
08:28
-
08:23
-
08:21
-
08:16
-
07:29
-
00:21
- 27 августа 2020
-
23:56
-
23:37
-
23:22
-
22:17