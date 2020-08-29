Беверли прокомментировал резкий выпад в адрес главы профсоюза НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли объяснил своё резкий выпад в адрес исполнительного директора профсоюза Мишель Робертс.



«Не всегда ты согласен с членами семьи, и это нормальное явление. Вы просто общаетесь и улаживаете разногласия. Каким бы ни был диалог, что бы вы ни думали, мы только улучшили ситуацию», — приводит слова Беверли Bleacher Report.



Напомним, ранее Беверли во время встречи игроков резко прервал речь исполнительного директора профсоюза Мишель Робертс, когда та говорила о возможных финансовых потерях в случае бойкота плей-офф.



Робертс начала приводить цифры. Баскетболист же заявил, что не согласен с её логикой. Когда исполнительный директор профсоюза поинтересовалась, может ли она продолжить выступление, Патрик бросил ей в ответ гневную фразу.



«Нет, я плачу тебе зарплату», – сказал Беверли.