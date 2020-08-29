Порзингис порвал мениск и выбыл до конца сезона

25-летний латвийский форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис выбыл до конца сезона из-за разрыва мениска правого колена, информирует официальный «Твиттер» клуба.

Сообщается, что, что игроку может потребоваться операция, и он уже совершенно точно пропустит окончание этого сезона. Напомним, что изначально МРТ-обследование тяжёлого форварда не выявило серьёзного повреждения правого колена.

Из-за травмы правого колена Порзингис пропустил два последних матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», в которой игроки «Далласа» уступают со счётом 2-3.



В прошедшем регулярном сезоне латвийский форвард набирал в среднем 20,4 очка за игру и совершал 1,8 передачи и 9,5 подбора. В первых трех матчах серии плей-офф с «Клипперс» Порзингис в среднем набирал 27,0 очка и 8,7 подбора.