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Харрелл подвергся оскорблениям после того, как назвал Дончича «трусливой белой задницей»

Харрелл подвергся оскорблениям после того, как назвал Дончича «трусливой белой задницей»
Баскетбол / НБА 0


Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл признался, что получает оскорбительные сообщения после того, ак он назвал звезду «Далласа» Луку Дончича «трусливой белой задницей».

«Почему я должен удалять аккаунт? Потому что мы живём в таком мире? Мы с Лукой заткнули всех, кто пытался назвать меня расистом, потому что оба знаем правду. Но я продолжаю получать сообщения, в которых люди пишут, что рады смерти моей бабушки и называют меня ниггером», — написал Харрелл в своём «твиттере».

Харрелл назвал словенца «трусливой белой задницей», после того как в контактном эпизоде забросил мяч в кольцо с сопротивлением Дончича. Сразу после этого момента между Дончичем и Харреллом случилась словесная перепалка.

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс обсудил инцидент с Харреллом, после чего тяжёлый форвард связался с Дончичем и извинился. Ранее поведение Харрелла осудил эксперт ESPN Джей Уильямс, который назвал поведение баскетболиста недопустимым на фоне ситуации в США.

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