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Риверс — о бойкоте в НБА: нам нужен был момент, чтобы прийти в себя, подышать

Риверс — о бойкоте в НБА: нам нужен был момент, чтобы прийти в себя, подышать
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс поделился мнением о бойкоте плей-офф НБА.

«НБА не должна решить мировые проблемы, это не задача лиги. Задача НБА — быть частью мира. В большей части случаев изменения не происходят быстро. Думаю, наши игроки научились этому за пару дней. То, что нечто не случилось не означает, что это не может произойти. Нужно продолжать работать в этом направлении.

Нам нужен был момент, чтобы подышать и прийти в себя. Игроки воспользовались этим. Им нужно было сменить фокус внимания на то, на чём они хотели бы сосредоточиться помимо своей работы. И они это сказали, организовали и поняли, что не смогут сделать всё самостоятельно. Всем нам нужна помощь, чтобы добиться цели», — приводит слова Дока Риверса журналист Ом Юнгмисук.

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