Калатес объяснил, почему перешёл в «Барселону», а не в другие клубы

Новичок «Барселоны» Ник Калатес прокомментировал переход в состав каталонского клуба.
«У меня были предложения от многих команд. Но для меня „Барселона“ всегда была номером один в моей голове. Я всегда испытывал особые чувства к „Барсе“, к их работе. Я видел то, что они создавали, и я убедился, что они хотят сделать что-то особенное. Я хочу выигрывать титулы, это главная причина, по которой я приехал сюда», — приводит слова Калатеса Eurohoops.
Калатес выступал в России в сезоне-2012/2013, защищая цвета «Локомотива-Кубань». В Единой лиге ВТБ Ник набирал по 14,1 очка за матч.
В составе «Панатинаикоса» Ник — чемпион Евролиги 2011 года. В составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы (2009). Сообщалось, что Калатес может пополнить ряды ЦСКА.
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