Дрэймонд Грин отреагировал на комментарии Трампа в адрес НБА

Баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении сезона НБА.



«Мы имеем дело с мастером манипуляций. Наверное, мастером над мастерами, когда дело доходит до манипулирования людьми. Он попал в Белый дом, манипулируя людьми», — приводит слова Грина CNN.



Ранее Трамп заявил, что проявление активности игроками НБА окажет разрушительное влияние на лигу.



В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Плей-офф НБА должен возобновиться 29 августа.