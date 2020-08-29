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Дрэймонд Грин отреагировал на комментарии Трампа в адрес НБА

Дрэймонд Грин отреагировал на комментарии Трампа в адрес НБА
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении сезона НБА.

«Мы имеем дело с мастером манипуляций. Наверное, мастером над мастерами, когда дело доходит до манипулирования людьми. Он попал в Белый дом, манипулируя людьми», — приводит слова Грина CNN.

Ранее Трамп заявил, что проявление активности игроками НБА окажет разрушительное влияние на лигу.

В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Плей-офф НБА должен возобновиться 29 августа.

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