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Абдул-Джаббар: нужно сделать так, чтобы плохие полицейские привлекались к ответственности

Абдул-Джаббар: нужно сделать так, чтобы плохие полицейские привлекались к ответственности
Баскетбол / НБА 0

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар считает, что властям США нужно найти вариант, при котором граждане смогут привлечь к ответственности плохих полицейских.

«Наши политические лидеры должны найти вариант, при котором юридически важным будет тот момент, что у жителей будет возможность привлекать к ответственности плохих полицейских. Решение проблемы, что стоит перед нами, займёт долгое время, но эта цель достижима, если будем продолжать диалог», — приводит слова Карима Абдул-Джаббара пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс».

В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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