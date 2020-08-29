Абдул-Джаббар: нужно сделать так, чтобы плохие полицейские привлекались к ответственности

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар считает, что властям США нужно найти вариант, при котором граждане смогут привлечь к ответственности плохих полицейских.



«Наши политические лидеры должны найти вариант, при котором юридически важным будет тот момент, что у жителей будет возможность привлекать к ответственности плохих полицейских. Решение проблемы, что стоит перед нами, займёт долгое время, но эта цель достижима, если будем продолжать диалог», — приводит слова Карима Абдул-Джаббара пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс».



В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.