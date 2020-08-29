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Си Джей Макколлум рассказал, почему был против отмены сезона

Си Джей Макколлум рассказал, почему был против отмены сезона
Баскетбол / НБА 0

Один из лидеров «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум рассказал, что его заставило выступить против отмены сезона НБА. По его словам, баскетболисты не должны терять такую платформу.

«Я был против бойкота сезона. Всё потому что чувствовал ответственность. Мы обязаны использовать нашу платформу и извлекать из пользу ситуации, как игроки НБА. Мы должны продолжать развивать игру и вдохновлять новые поколения», — приводит слова Макколлума Clutch Points.

Напомним, несколько дней назад сезон НБА оказался на грани срыва. Баскетболисты активно протестовали против насилия со стороны правоохранительных органов по отношению к чернокожему населению США и грозили устроить бойкот. Позже ситуация разрешилась. Матчи НБА возобновятся в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.

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