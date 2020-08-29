Скончался экс-участник Матча всех звёзд и лучший шестой игрок 1993 года

29 августа в Портленде (штат Орегон, США) скончался бывший игрок НБА Клиффорд Робинсон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Робинсону было 53 года. Выступал в лиге с 1989 по 2007 год. Пик карьеры пришёлся на середину 90-х годов минувшего столетия. Выступая в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», он получал приглашение на Матч всех звёзд 1994 года. Обладатель титула лучшего шестого игрока сезона-1993.

В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 1380 матчах, набирая 14,2 очка, собирая 4,6 подбора, совершая 2,2 передачи, 1,0 блок-шота и 1,0 перехвата.

Кроме «Портленда» Робинсон выступал в составе «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Джерси Нетс».