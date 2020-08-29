Порзингис может вернуться в строй, если «Даллас» пройдёт «Клипперс»

В «Даллас Маверикс» надеются, что один из лидеров команды, тяжёлый форвард Кристапс Порзингис ещё сможет помочь команде в нынешнем сезоне. По словам главного тренера техасцев Рика Карлайла, латвиец может вернуться в строй после разрыва мениска, если «Даллас» преодолеет барьер в лице «Лос-Анджелес Клипперс» на стадии четвертьфинала плей-офф НБА.

«Если нам удастся пройти в следующий раунд, то мы не исключаем, что Порзингис вернётся. Когда я с вами общался в среду, он тренировался. Он чувствует боли, но ясно, что он делает всё, что в его силах, но пока мы не видим прогресса, который нам хотелось бы видеть», — приводит слова Карлайла Hoopsrumors.

В прошедшем регулярном сезоне латвийский форвард набирал в среднем 20,4 очка за игру и совершал 1,8 передачи и 9,5 подбора. В первых трех матчах серии плей-офф с «Клипперс» Порзингис в среднем набирал 27,0 очка и 8,7 подбора.