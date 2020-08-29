Стив Керр — зятю Трампа: научи президента не быть расистом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на слова старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Последний заявил, что баскетболисты готовы бойкотировать сезон лишь из-за собственного финансового благополучия.

«Лига, игроки, тренеры, руководители и владельцы с таким трудом пытаются справиться с расизмом и помочь нашей стране стать лучше. Джаред, твой тесть каждый день распространяет ненависть и вражду. Избавь нас от своих запутанных инструкций и попробуй научить президента не быть расистом», — приводит слова Керра Yahoo Sports.

Напомним, ранее президент США Трамп высказался о попытке игроков НБА бойкотировать сезон, отметив, что лига всё больше становится похожа на политическую организацию.