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Стив Керр — зятю Трампа: научи президента не быть расистом

Стив Керр — зятю Трампа: научи президента не быть расистом
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на слова старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Последний заявил, что баскетболисты готовы бойкотировать сезон лишь из-за собственного финансового благополучия.

«Лига, игроки, тренеры, руководители и владельцы с таким трудом пытаются справиться с расизмом и помочь нашей стране стать лучше. Джаред, твой тесть каждый день распространяет ненависть и вражду. Избавь нас от своих запутанных инструкций и попробуй научить президента не быть расистом», — приводит слова Керра Yahoo Sports.

Напомним, ранее президент США Трамп высказался о попытке игроков НБА бойкотировать сезон, отметив, что лига всё больше становится похожа на политическую организацию.

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