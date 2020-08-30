«Хьюстон» вышел вперёд в серии с «Оклахомой»

В Орландо (США) состоятся пятый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома Сити-Тандер». Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 114:80. Таким образом, «Рокетс» вышли вперёд в серии, 3-2.

Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отметился атакующий защитник Джеймс Харден, набравший 31 очко и сделавший 2 подбора. Второй результат показал Роберт Ковингтон: 22 очка и 7 подборов. Новозеландский центровой «Оклахомы» Стивен Адамс сделал дабл-дабл, набрав 12 очков и сделав 14 подборов, также дабл-дабл на счету Дариуса Бэйзли: 10 очков, 12 подборов.