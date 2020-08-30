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Леброн Джеймс установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке и переписал историю НБА

Леброн Джеймс установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке и переписал историю НБА
Баскетбол / НБА 0

Завершился пятый матч четвертьфинала Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 131:122.Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса вышел в полуфинал Западной конференции.

Леброн Джеймс в этом матче оформил трипл-дабл из 36 очков, 10 подборов и 10 передач. Таким образом, он стал первым игроком с 1988 года в составе «Лейкерс», который оформил 30-очковый трипл-дабл. Предыдущее достижение принадлежало Джеймсу Уорти. Также он обновил свой рекорд по количеству 30-очковых трипл-даблов (13). У Оскара Робертсона их 8, а у Рассела Уэстбрука — 6, сообщается в «твиттере» StatMuse.

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и выйти во второй раунд плей-офф
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