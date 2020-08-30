Леброн выиграл все серии первого раунда и вывел «Лейкерс» в полуфинал впервые с 2012 года
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за годы профессиональной карьеры ни разу не вылетал со своей командой в первом раунде плей-офф. Благодаря победе над «Портленд Трэйл Блэйзерс» Леброн продлил эту традицию. Таким образом, он проходил первый раунд плей-офф уже 14 раз.
С момента внедрения нынешнего формата плей-офф (1984), только Деррек Фишер и Роберт Хорри имеют лучшие показатели — 16 побед из 16 возможных первых раундах.
Кроме того, благодаря победе в серии над «Портлендом» «Лейкерс» впервые с 2012 года пробились в полуфинал конференции. Напомним, в решающем матче Леброн Джеймс сделал трипл-дабл.
В полуфинальной серии плей-офф Западной конференции калифорнийцы встретятся с победителем пары «Хьюстон» — «Оклахома».
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