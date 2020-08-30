Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В ЦСКА после матча с МБА пожаловались на усталость игроков

В ЦСКА после матча с МБА пожаловались на усталость игроков
Баскетбол / Евролига 0

Один из ассистентов главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Андреас Пистиолис прокомментировал победу «армейцев» в товарищеском матче с МБА, отметив, что из-за интенсивных тренировок у баскетболистов накопилась усталость.

«У нас накопилась усталость, игроки утомлены, поскольку по-настоящему усердно работали на тренировках. Но для нас это хороший урок, он показал, что надо сражаться в каждом матче, нельзя позволять сопернику все, потому что он воспользуется подарками. Все хотят играть с ЦСКА, все настраиваются на матчи с ЦСКА. Что важно, когда реализуем свой потенциал, картина нашей игры раскрывается с самого начала», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА в матче с МБА одержал победу с крупным счётом — 99:63, но в первой половине встречи испытывал проблемы.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020