В ЦСКА после матча с МБА пожаловались на усталость игроков

Один из ассистентов главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Андреас Пистиолис прокомментировал победу «армейцев» в товарищеском матче с МБА, отметив, что из-за интенсивных тренировок у баскетболистов накопилась усталость.

«У нас накопилась усталость, игроки утомлены, поскольку по-настоящему усердно работали на тренировках. Но для нас это хороший урок, он показал, что надо сражаться в каждом матче, нельзя позволять сопернику все, потому что он воспользуется подарками. Все хотят играть с ЦСКА, все настраиваются на матчи с ЦСКА. Что важно, когда реализуем свой потенциал, картина нашей игры раскрывается с самого начала», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА в матче с МБА одержал победу с крупным счётом — 99:63, но в первой половине встречи испытывал проблемы.