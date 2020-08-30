«Локомотив-Кубань» представил расписание предсезонных матчей

В «Локомотиве-Кубань» определились с расписанием предсезонных матчей. Краснодарцы примут участие в турнирах в Санкт-Петербурге и Москве.
В первом турнире предсезонки в Санкт-Петербурге «железнодорожники» сыграют 10 сентября с «Зенитом», а 11-го соперником «Локо» станет ЦСКА или УНИКС.
14 сентября «Локо» проведёт товарищеский матч на выезде с «Химками».
17–18 сентября в Москве пройдёт традиционный турнир Кубок Гомельского, посвящённый памяти выдающегося советского тренера, чемпиона Олимпийских игр 1988 года Александра Яковлевича Гомельского. «Локо» примет в нём участие впервые с 2013 года, тогда они заняли второе место, уступив в финале ЦСКА.
17 сентября «Локо» сыграет с греческим «Панатинаикосом», а 18-го с ЦСКА или сербской «Црвеной Звездой», сообщает официальный сайт клуба.
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