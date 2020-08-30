Игрок «Оклахомы» установил два антирекорда в истории НБА

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Люгенц Дорт в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» установил сразу два антирекорда.
За 23 минуты игрового времени он осуществил 9 бросков с дальней дистанции, и ни один из них не достиг цели. Это худший показатель среди всех новичков сезона, демонстрировавшийся когда-либо в плей-офф НБА. Отметим, что антирекорд среди новичков в регулярном чемпионате принадлежит Джеймсу Хардену, который в 2009 году не реализовал ни одного из десяти бросков.
Кроме того, Дорт стал первым игроком в истории лиги, который смазал девять попыток бросков с дальней дистанции менее чем за 25 минут пребывания на паркете. Напомним, после пятого матча серии «Хьюстон» повёл в счёте — 3-2.
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