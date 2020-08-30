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Стало известно, когда Итудис вернётся в Москву

Стало известно, когда Итудис вернётся в Москву
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис вернётся в Москву завтра, 31 августа, сообщает Р-Спорт. Напомним, специалист пропустил первую часть подготовительного сбора команды, так как заразился коронавирусом и оставался в Греции.

Первые предсезонные матчи ЦСКА провёл под руководством ассистента Итудиса Андреасом Пистиолисом. С ним «армейцы» победили с разгромным счётом «Руну» — 102:67, а также МБА — 99:63.

Ожидается, что следующий матч ЦСКА проведёт уже вместе с Итудисом. Встреча с «Химками» запланирована на 2 сентября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон Евролиги и Единой лиги ВТБ был завершён досрочно. В Евролиге ЦСКА к моменту остановки чемпионата занимал четвёртое место, в Единой лиге ВТБ — второе.

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