Стало известно, когда Итудис вернётся в Москву
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис вернётся в Москву завтра, 31 августа, сообщает Р-Спорт. Напомним, специалист пропустил первую часть подготовительного сбора команды, так как заразился коронавирусом и оставался в Греции.
Первые предсезонные матчи ЦСКА провёл под руководством ассистента Итудиса Андреасом Пистиолисом. С ним «армейцы» победили с разгромным счётом «Руну» — 102:67, а также МБА — 99:63.
Ожидается, что следующий матч ЦСКА проведёт уже вместе с Итудисом. Встреча с «Химками» запланирована на 2 сентября.
Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон Евролиги и Единой лиги ВТБ был завершён досрочно. В Евролиге ЦСКА к моменту остановки чемпионата занимал четвёртое место, в Единой лиге ВТБ — второе.
- 30 августа 2020
-
14:13
-
13:49
-
12:31
-
11:33
-
10:27
-
09:52
-
07:23
-
07:01
-
04:16
-
01:25
-
01:15
-
00:56
- 29 августа 2020
-
23:36
-
22:45
-
21:13
-
20:02
-
19:38
-
18:00
-
16:47
-
15:28
-
14:52
-
13:40
-
12:57
-
11:49
-
10:58
-
09:53
-
08:54
-
08:43
-
07:55
-
07:35
-
07:25
-
00:35
- 28 августа 2020
-
23:36
-
23:18
-
22:02
Партнерский контент