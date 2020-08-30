Кармело Энтони хочет остаться в «Портленде»

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, присоединившийся к команде из Орегона в ходе сезона, признался, что рассчитывает и дальше оставаться в команде.

«Молюсь, чтобы провести следующий сезон в „Портленде“. Здесь я нашёл дом. Мне комфортно в этой организации. Комфортно с напарниками по команде, а им удобно работать со мной. Не думаю, что на данном этапе карьеры есть более подходящая мне команда. Я в лучшей ситуации. Надеюсь, останусь. В конце концов, у нас есть шанс сохранить единую команду, подойти к сезону здоровыми и совершить ещё один забег», — приводит слова Энтони Eurohoops.

До подписания контракта с «Портлендом» Энтони почти год оставался без команды и был в шаге от завершения карьеры. В ночь на 30 августа орегонцы проиграли четвертьфинальную серию плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1-4.