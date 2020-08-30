Леброн Джеймс: я бы хотел, чтобы Обама оставался президентом Соединённых Штатов

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о бывшем президенте США Бараке Обаме.



«Барак Обама — замечательный человек, я бы хотел, чтобы он оставался президентом Соединённых Штатов», — приводит слова Леброна Джеймса в своём «твиттере» журналист Майк Труделл.



Ранее сообщалось, что Джеймс и разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Крис Пол, возглавляющий профсоюз игроков, совместно с небольшой группой баскетболистов поговорили с бывшим президентом США Бараком Обамой и обсудили дальнейшую судьбу сезона. Обама посоветовал им доиграть сезон и использовать возможность обдумать действия, которые должны быть предприняты государством для решения насущных проблем с расизмом. Они также обсудили формирование комитета по действиям игроков в надежде, что Обама будет участвовать в нём в каком-либо качестве. В итоге игроки приняли решение отказаться от бойкота и доиграть сезон.