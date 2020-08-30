Стив Керр назвал самого талантливого игрока, которого когда-либо видел

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал Кевина Дюранта самым талантливым игроком, которого он когда-либо встречал.



«Лучший игрок из тех, кого я когда-либо видел? Я бы назвал Кевина Дюранта. Если принять во внимание его габариты, скорость, атлетизм, то, думаю, он является самым талантливым игроком, которого я когда-либо встречал.



Он был очень обучаемым. Он был настоящей губкой в свой первый год, он хотел научиться новому стилю. Думаю, ему понравилось играть так, как мы играли, его было легко тренировать. Одна из причин, по которой мы были в тот год настолько доминирующей командой — динамика по всем направлениям между Стефом, Клэем, Дреймондом, Кевином. У нас всё было выстроено как надо», — приводит слова Стива Керра Fadeaway World.