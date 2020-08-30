Стив Керр назвал самого талантливого игрока, которого когда-либо видел

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал Кевина Дюранта самым талантливым игроком, которого он когда-либо встречал.
«Лучший игрок из тех, кого я когда-либо видел? Я бы назвал Кевина Дюранта. Если принять во внимание его габариты, скорость, атлетизм, то, думаю, он является самым талантливым игроком, которого я когда-либо встречал.
Он был очень обучаемым. Он был настоящей губкой в свой первый год, он хотел научиться новому стилю. Думаю, ему понравилось играть так, как мы играли, его было легко тренировать. Одна из причин, по которой мы были в тот год настолько доминирующей командой — динамика по всем направлениям между Стефом, Клэем, Дреймондом, Кевином. У нас всё было выстроено как надо», — приводит слова Стива Керра Fadeaway World.
- 30 августа 2020
-
20:18
-
18:01
-
16:45
-
15:36
-
14:13
-
13:49
-
12:31
-
11:33
-
10:27
-
09:52
-
07:23
-
07:01
-
04:16
-
01:25
-
01:15
-
00:56
- 29 августа 2020
-
23:36
-
22:45
-
21:13
-
20:02
-
19:38
-
18:00
-
16:47
-
15:28
-
14:52
-
13:40
-
12:57
-
11:49
-
10:58
-
09:53
-
08:54
-
08:43
-
07:55
-
07:35
-
07:25